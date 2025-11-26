Attualità Alessandrina Calcio Sport

A Gubbio la baby-Juve di Brambilla pareggia in 10 nel recupero ed esce da quota 17

Raimondo Bovone

Nov 26, 2025

Si prospettava un’altra sconfitta, l’ennesima, ancora per 1-0. E invece… le divinità del pallone hanno mischiato le carte in tavola, facendo guadagnare alla Juventus Next Gen un meritato pareggio, strappato con il cuore e con i denti, in inferiorità numerica, per staccarsi dalla ‘maledetta quota 17’ in classifica. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, maturato a fine primo tempo su rigore, per fallo di Perotti di Tommasini, poi bravo a trasformare del dischetto, la reazione della baby-Juve alla ricerca del pari sembrava spegnersi all’81‘, quando Pedro è stato espulso per evitare il raddoppio eugubino.
Ma la rabbia dei giovani bianconeri li ha portati all’arrembaggio e un ingenuo fallo di mano di Murru ha regalato una punizione del limite: meravigliosa esecuzione di Faticanti, palla all’incrocio e 1-1.
Così la Juve sale a 18 punti (13° posto), mentre il Gubbio resta in zona playoff (9° posto) con 20 punti).

GUBBIO – JUVENTUS NEXT GEN 1-1
GOL: 49’pt Tommasini (G) su rigore, 46’st Faticanti (JNG).
GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Baroncelli, Signorini (dal 13′ st Bruscagin), Di Bitonto A,; Zallu F. (dal 13′ st Murru), Carraro, Rosaia, Djankpata (dal 38′ pt Niang), Podda; Tommasini, Di Massimo (dal 32′ st Ghirardello). A disp: Bagnolini, Barizza, Conti, Costa, Hraiech, La Mantia, Tomasella. All.: Di Carlo.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Scaglia S.; Turicchia, Pedro, Gil; Perotti (46′ Amaradio, 67′ Cudrig), Faticanti, Ngana (62′ Mazur), Pagnucco; Deme (46′ Anghelè), Okoro (46′ Vacca); Guerra. A disp.: Mangiapoco, Bruno, Owusu, Amaradio, Bassino, Savio, Brugarello, Pugno, Crapisto, Martinez. All.: Brambilla.

Massimo Brambilla, 4° anno sulla panchina Next Gen

Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

