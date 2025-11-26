A Gubbio la baby-Juve di Brambilla pareggia in 10 nel recupero ed esce da quota 17

Si prospettava un’altra sconfitta, l’ennesima, ancora per 1-0. E invece… le divinità del pallone hanno mischiato le carte in tavola, facendo guadagnare alla Juventus Next Gen un meritato pareggio, strappato con il cuore e con i denti, in inferiorità numerica, per staccarsi dalla ‘maledetta quota 17’ in classifica. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, maturato a fine primo tempo su rigore, per fallo di Perotti di Tommasini, poi bravo a trasformare del dischetto, la reazione della baby-Juve alla ricerca del pari sembrava spegnersi all’81‘, quando Pedro è stato espulso per evitare il raddoppio eugubino.

Ma la rabbia dei giovani bianconeri li ha portati all’arrembaggio e un ingenuo fallo di mano di Murru ha regalato una punizione del limite: meravigliosa esecuzione di Faticanti, palla all’incrocio e 1-1.

Così la Juve sale a 18 punti (13° posto), mentre il Gubbio resta in zona playoff (9° posto) con 20 punti).

GUBBIO – JUVENTUS NEXT GEN 1-1

GOL: 49’pt Tommasini (G) su rigore, 46’st Faticanti (JNG).

GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Baroncelli, Signorini (dal 13′ st Bruscagin), Di Bitonto A,; Zallu F. (dal 13′ st Murru), Carraro, Rosaia, Djankpata (dal 38′ pt Niang), Podda; Tommasini, Di Massimo (dal 32′ st Ghirardello). A disp: Bagnolini, Barizza, Conti, Costa, Hraiech, La Mantia, Tomasella. All.: Di Carlo.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Scaglia S.; Turicchia, Pedro, Gil; Perotti (46′ Amaradio, 67′ Cudrig), Faticanti, Ngana (62′ Mazur), Pagnucco; Deme (46′ Anghelè), Okoro (46′ Vacca); Guerra. A disp.: Mangiapoco, Bruno, Owusu, Amaradio, Bassino, Savio, Brugarello, Pugno, Crapisto, Martinez. All.: Brambilla.

Massimo Brambilla, 4° anno sulla panchina Next Gen