Cinema Cultura & Eventi

“Luca Seeing Red – Sognando Rosso”, nei cinema italiani il docufilm su Montezemolo

Di

Nov 27, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Luca Seeing Red – Sognando Rosso” arriva nelle sale cinematografiche. Il docufilm sulla vita di Luca Cordero di Montezemolo sarà proiettato in 45 cinema su tutto il territorio nazionale, l’1, il 2 e il 3 dicembre. Un percorso che racconta le avventure di una vita passata tra successi sportivi, campionati del mondo vinti in Ferrari e sogni divenuti realtà, come quello di Italo: primo operatore ferroviario privato ad alta velocità che ha introdotto la concorrenza in Italia ed è stato preso a modello in tutto il mondo. Diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore Manish Pandey e co-diretto da Christopher M.Armstrong. Nel film, Chris Harris, giornalista sportivo, viaggia per l’Italia con Montezemolo, nel racconto avvincente della sua vita.
– Foto ufficio stampa film –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cultura & Eventi Eventi

Musica: è uscito il 21 novembre ‘Nel blu’, il nuovo singolo della cantautrice Beamakk

Nov 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cinema Cultura & Eventi

Cinema e violenza sulle donne: venerdì 28 il film “Il coraggio di Blanche” alla SOMS del Cristo

Nov 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

‘Natale in Fondazione’, al via un mese di eventi

Nov 26, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

L’ambasciatore De Riu: “In Kazakistan nuove opportunità per le nostre imprese”

Nov 27, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

L’ambasciatore kazako Sembayev sulle terre rare: “Pronti ad accogliere vostri imprenditori”

Nov 27, 2025
Cinema Cultura & Eventi

“Luca Seeing Red – Sognando Rosso”, nei cinema italiani il docufilm su Montezemolo

Nov 27, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina, il ministro Crosetto: “L’Europa cerca di migliorare il piano da discutere con la Russia”

Nov 27, 2025