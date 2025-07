Diocesi di Alessandria: firmata con la Fondazione CRAL la convenzione per il Giubileo degli 850 anni

Nella sala del Consiglio di Palatium Vetus è stata firmata lunedì mattina, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Diocesi di Alessandria, la convenzione che sancisce ufficialmente il contributo della Fondazione alle attività previste per il Giubileo degli 850 anni della Diocesi (1175-2025). L’incontro ha rappresentato un momento simbolico di grande valore che conferma la collaborazione tra i due enti nella promozione culturale, artistica e spirituale del territorio. Grazie al generoso sostegno della Fondazione, il Giubileo potrà contare su alcune iniziative significative, come la realizzazione di 2 opere d’arte contemporanea nella chiesa di Santa Maria di Castello, la produzione di un podcast dedicato alla storia della Diocesi e la creazione di un percorso artistico e culturale all’interno della Cattedrale di Alessandria, pensato per valorizzare la centralità del Duomo come luogo di fede, arte e accoglienza. Inoltre, verranno istituite alcune borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e di ricerca su questi 850 anni della Diocesi di Alessandria.

Il Giubileo, iniziato il 10 novembre 2024 con l’apertura della Porta Santa di via Parma, si concluderà il 9 novembre 2025, con la chiusura solenne della Porta Santa in Cattedrale.

La firma della convenzione

LE PAROLE – Così il vescovo, mons. Guido Gallese: «Il Giubileo è un’occasione straordinaria per tornare alle radici della Diocesi. Ci fa bene perché ci aiuta a riflettere su chi siamo, sulla nostra identità e su come porci in continuità con essa. Quello che stiamo vivendo quest’anno ha un valore inestimabile e sono molto grato per la vicinanza della Fondazione CRAL».

Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: «Il contributo per il Giubileo degli 850 anni della Diocesi fa parte di un programma di iniziative che rafforza lo stretto legame tra Diocesi e Fondazione, spaziando fino all’ampliamento del collegio universitario “Santa Chiara”, al convegno sulle origini della Diocesi e della città, alla mostra in programma a Palatium Vetus».

Intervista Vescovo Mons. Guido Gallese: https://www.swisstransfer.com/d/6e344f40-e05b-4960-a23b-e00d20a0bb09

Intervista Presidente Fondazione Luciano Mariano: https://www.swisstransfer.com/d/a2409da0-f056-4267-b44f-923906277bfc