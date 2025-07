Ospedale di Alessandria: diagnosi e innovazione, il ruolo dell’Anatomia Patologica

La Struttura Complessa di Anatomia e Istologia Patologica dell’Ospedale di Alessandria si conferma come HUB di riferimento per le attività diagnostiche anatomo-patologiche del quadrante AIC 5, garantendo un servizio specialistico essenziale e di alta qualità a supporto della diagnosi e del trattamento delle patologie oncologiche e non oncologiche.

Con oltre 10.000 casi istologici all’anno, la struttura, diretta dalla dott.ssa Paola Re, rappresenta un pilastro diagnostico per le attività delle strutture di secondo livello presenti all’interno dell’AOU AL, tra cui Neurochirurgia, Chirurgia Generale, Centro Chirurgico Senologico, Ginecologia, Ematologia, Oncologia e Dermatologia.

All’interno di Anatomia e Istologia Patologica è attiva anche la NGS Facilities, che consente l’analisi del profilo molecolare dei tumori attraverso tecnologie di sequenziamento di nuova generazione, contribuendo alla definizione del tipo e delle caratteristiche genetiche delle neoplasie.

La struttura aderisce alla Rete Oncologica della Regione Piemonte, contribuendo al rispetto e all’applicazione degli standard nazionali e regionali per le indagini isto-citopatologiche e di biologia molecolare.

Inoltre è responsabile del gruppo di studio della Rete Oncologica Piemontese, dedicato all’anatomia patologica, rafforzando il proprio ruolo di riferimento a livello regionale.