Attualità Esteri Politica

Cina, il paese continuerà a mantenere i contatti con gli USA per la visita di Trump

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Mar 18, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continuerà a mantenere le comunicazioni con la parte statunitense riguardo alla visita del presidente Donald Trump in Cina, come dichiarato oggi a Pechino da un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni nel corso di un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sugli scambi di alto livello tra Cina e Stati Uniti.

“La diplomazia tra capi di Stato svolge un ruolo guida strategico insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti”, ha aggiunto Lin.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

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