Venerdì 31 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

1865 abolita la schiavitù in Usa.

‘XIII emendamento’ alla Costituzione USA, promosso da Abramo Lincoln nel 1865, dice così: “La schiavitù, o altra forma di costrizione personale, non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura”. Alla sua entrata in vigore c’erano negli Usa circa 40.000 schiavi, tutti in Kentucky,