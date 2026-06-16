Sport

Scherma: Mencarelli vince l’oro nella spada ai Campionati Europei

Di

Giu 16, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Simone Mencarelli ha conquistato la medaglia d’oro nella gara individuale di spada maschile degli Europei di scherma, in scena ad Antony, in Francia. Il piemontese, delle Fiamme Oro, ha sconfitto in finale l’israeliano Alon Sarid per 15-12.
In precedenza il 23enne azzurro, allenato dal padre e maestro Maurizio, aveva battuto in semifinale il danese Conrad Seibaek Kongstad per 15-14. Poco prima Mancarelli, al suo primo Europeo da Senior, ha piegato nei quarti di finale, sempre di misura, lo spagnolo Alvaro Fernandez Calleja con una grande rimonta. Sotto per 13-9 nella parte conclusiva della terza e ultima frazione del match l’azzurro ha raggiunto la parità, giocandosi tutto al minuto supplementare, dove ha messo a segno l’attacco del 14-13 che gli è valso il pass per le semifinali.
– Foto ufficio stampa Federscherma –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Mondiali di calcio: la Francia comincia bene, 3-1 al Senegal

Giu 17, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: l’Uruguay di Bielsa fermato dall’Arabia Saudita, 1-1

Giu 16, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: altro pareggio, Nuova Zelanda-Iran termina 2-2

Giu 16, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

L’Austria supera l’esame Giordania, vittoria per 3-1 al debutto

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Messi show e l’Argentina vince al debutto, tripletta da record all’Algeria

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Norvegia ok all’esordio, Iraq battuto 4-1

Giu 17, 2026
Attualità Eventi Spettacoli Video

Musica: Ruggero Ricci feat. Nartico & Fra Sorrentino, c’è il video del singolo ‘Arcipelaghi’

Giu 17, 2026 Raimondo Bovone