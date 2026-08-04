La Fondazione CRAL al fianco del Tribunale con un progetto triennale di interventi

Un contributo di 380.000 euro nel triennio 2026-2028 a favore delTribunale di Alessandria, finalizzato al miglioramento della sicurezza, della funzionalità e dellaqualità degli spazi destinati all’attività giudiziaria, e all’accoglienza del pubblico. Lo ha annunciato mercoledì 29 luglio, durante una conferenza stampa a Palatium Vetus, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio, sottolineando come il consiglio di amministrazione abbia accolto con favore la proposta progettuale del Tribunale stesso, nella consapevolezza che una giustizia efficiente contribuisce in maniera fondamentale allo sviluppo del territorio.

LE PAROLE – Così Arrobbio: “Il Tribunale costituisce un presidio istituzionale di primaria importanza per l’intera comunità della provincia di Alessandria, e la sua piena funzionalità è elemento essenziale per garantire l’efficienza del servizio giustizia, la tutela dei diritti dei cittadini e la competitività del sistema economico e sociale locale. In tale contesto, la sicurezza degl iambienti, la piena funzionalità degli uffici e l’accessibilità degli spazi destinati all’utenza e l’adeguatezza delle dotazioni rappresentano elementi essenziali per garantire un servizio efficiente ,sicuro e rispondente alle esigenze dell’utenza. Il progetto non è finalizzato a sostenere l’ordinaria attività del Tribunale, ma alla realizzazione di interventi straordinari di interesse generale, destinati a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità degli ambienti di lavoro e la funzionalità degli spazi utilizzati quotidianamente da magistrati, personale amministrativo, professionisti e cittadini”.

I 2 presidenti Paolo Arrobbio e Paolo Rampini

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE – Il dr. Paolo Rampini, apprezzando la disponibilità della Fondazione, evidenzia come il progetto in questione, subordinato all’assenso ministeriale, si contrappone al declino logistico della struttura, inserendosi negli sforzi ministeriali già in atto in favore degli utenti e degli operatori dello stesso palazzo. Il programma di interventi, articolato su 3 anni, consentirà di incrementare la sicurezza degli ambienti e delle persone, migliorare la funzionalità degli uffici, rendere maggiormente accessibile e fruibile il Palazzo di Giustizia e contribuire al miglioramento dell’organizzazione del servizio della giustizia sul territorio provinciale.

Tra Fondazione CRAL e Tribunale di Alessandria sarà stipulata un’apposita convenzione o altra forma di accordo indicata dal ministero, denominato ‘Tribunale di Alessandria: Interventi per la sicurezza, efficienza e valorizzazione dei servizi giudiziaria favore della comunità’.

Stretta di mano fra Arrobbio e Rampini

INTERVISTE – Presidente Tribunale di Alessandria – Dottor Paolo Rampini:

https://www.swisstransfer.com/d/63258d64-6aea-4d79-9e0b-bf07c3315b5a

Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – Paolo Arrobbio

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