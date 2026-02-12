IN EVIDENZA Sport Video

Mattarella: "Le medaglie sono degli atleti, io fortunato ad essere qui"

Feb 12, 2026
CORTINA (ITALPRESS) – “Voglio dire al presidente Buonfiglio che io tutto posso fare ma non appropriazione indebita. Le medaglie di questi giorni sono degli atleti, sono stato fortunato io ad essere qui in questi giorni in cui ci sono state tante medaglie, l’importante è che gli atleti continuino con lo spirito con cui lo hanno fatto e con cui lo stanno facendo, e con l’impegno per competere con lealtà e successo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto a Casa Italia a Cortina durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.glb/gm/mca2
(Fonte video: Quirinale)

Brignone "Era già un privilegio esserci, è stato un percorso difficile"

Feb 12, 2026
Simone Guerra, 2 gol e 2 assist, trascina la baby-Juve contro la Samb: 4-2

Feb 12, 2026 Raimondo Bovone
Nations League, girone tosto per l'Italia: Francia, Belgio e Turchia

Feb 12, 2026

In Cina una mostra sui tesori di corte italiani del XVIII secolo

Feb 12, 2026
Decima "Ripartenza" a Milano, Piantedosi "Impegno contro immigrazione clandestina"

Feb 12, 2026
Slittino ancora sul podio olimpico, Italia di bronzo nel team relay

Feb 12, 2026
