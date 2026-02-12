Simone Guerra, 2 gol e 2 assist, trascina la baby-Juve contro la Samb: 4-2

La Juventus Next Gen ha restituito alla Sambenedettese il 4-2 dell’andata con la vittoria numero 100 della sua breve storia. Gara super del capitano, l’attaccante Simone Guerra, autore di 2 gol e 2 assist. Con questi numeri l’attaccante bianconero tocca quota 176 reti da professionista (171 in C e 5 in B).

E 1° gol in bianconero per il neo arrivato Gunduz, turco-tedesco che ne fece 4 con la Triestina fino a gennaio. Partita veloce, divertente, con poco agonismo, pochi falli e difese piuttosto allegre e distratte.

In classifica i bianconeri consolidano il 4° posto, salendo a 39 punti, mentre la Samb resta a 24 e diventa quintultima, risucchiata in zona playout.

JUVENTUS NEXT GEN-SANBENEDETTESE 4-2

GOL: Cerri (JNG) al 13’, Gunduz (JNG) al 16’, Guerra (JNG) al 31’ e al 42’, Zini (S) al 50’ p.t.; Piccoli (S) al 21’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil, Van Aaerle; Mulazzi (dal 46’ s.t. Pagnucco), Macca (dal 40 s.t. Mazur), Faticanti, Puczka; Guerra (dal 46’ s.t. Amaradio), Gunduz (dal 18’ s.t. Owusu); Cerri (dal 18’ s.t. Deme). PANCHINA: Scaglia, Fuscaldo, Martinez, Licina, Turco. All: Brambilla

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Orsini; Zini, Lepri, Dalmazzi, Tosi; Piccoli, Touré (dal 1’ s.t. Lulli 6), Candellori (dal 33’ s.t. Alfieri), Marranzino (dal 14’ s.t. Martins); Eusepi (dal 14’ s.t. Lonardo), Stoppa. PANCHINA: Cultraro, Chelli, Bongelli, Zoboletti, Pezzola, Chiatante. All: Mancinelli 5

