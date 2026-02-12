Attualità Alessandrina Calcio Sport

Simone Guerra, 2 gol e 2 assist, trascina la baby-Juve contro la Samb: 4-2

Raimondo Bovone

Feb 12, 2026

La Juventus Next Gen ha restituito alla Sambenedettese il 4-2 dell’andata con la vittoria numero 100 della sua breve storia. Gara super del capitano, l’attaccante Simone Guerra, autore di 2 gol e 2 assist. Con questi numeri l’attaccante bianconero tocca quota 176 reti da professionista (171 in C e 5 in B).
E 1° gol in bianconero per il neo arrivato Gunduz, turco-tedesco che ne fece 4 con la Triestina fino a gennaio. Partita veloce, divertente, con poco agonismo, pochi falli e difese piuttosto allegre e distratte.
In classifica i bianconeri consolidano il 4° posto, salendo a 39 punti, mentre la Samb resta a 24 e diventa quintultima, risucchiata in zona playout.

JUVENTUS NEXT GEN-SANBENEDETTESE 4-2
GOL: Cerri (JNG) al 13’, Gunduz (JNG) al 16’, Guerra (JNG) al 31’ e al 42’, Zini (S) al 50’ p.t.; Piccoli (S) al 21’ s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil, Van Aaerle; Mulazzi (dal 46’ s.t. Pagnucco), Macca (dal 40 s.t. Mazur), Faticanti, Puczka; Guerra (dal 46’ s.t. Amaradio), Gunduz (dal 18’ s.t. Owusu); Cerri (dal 18’ s.t. Deme). PANCHINA: Scaglia, Fuscaldo, Martinez, Licina, Turco. All: Brambilla
SAMBENEDETTESE (4-4-2): Orsini; Zini, Lepri, Dalmazzi, Tosi; Piccoli, Touré (dal 1’ s.t. Lulli 6), Candellori (dal 33’ s.t. Alfieri), Marranzino (dal 14’ s.t. Martins); Eusepi (dal 14’ s.t. Lonardo), Stoppa. PANCHINA: Cultraro, Chelli, Bongelli, Zoboletti, Pezzola, Chiatante. All: Mancinelli 5

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

