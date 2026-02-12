Sport Video

Buonfiglio: "L'impresa di Federica Brignone entra nella storia dello sport"

Feb 12, 2026
CORTINA (ITALPRESS) – “L’oro di Brignone a 10 mesi dall’infortunio? Ho incontrato la mamma stamattina, prima della premiazione, e mi ha detto: ‘Presidente, quando ci ha chiamato per dirci che avrebbe fatto la portabandiera ha contribuito notevolmente alla sua ripresa’. Oggi l’avete vista vincere ma quando faceva fisioterapia a Torino era veramente dolorosa. Una prestazione che entra nella storia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando la grande vittoria di Federica Brignone nel super-G femminile a Cortina.glb/gm/mca2

