Sport Video

Mattarella celebra il basket italiano: “Vi aspetto ancora al Quirinale”

Di

Set 15, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la nazionale femminile di pallacanestro, vincitrice della medaglia di bronzo agli Europei in Grecia, e la nazionale under 20 maschile, vincitrice della medaglia d’oro agli Europei di Creta. Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, il Capitano della Nazionale italiana femminile di pallacanestro, Laura Spreafico, e il Capitano della Nazionale italiana maschile under 20 di pallacanestro, Francesco Ferrari.

gm/mca1

(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: Como-Genoa 1-1, Ekuban risponde a Paz

Set 16, 2025
Calcio Sport

Serie A: reti inviolate in Verona-Cremonese

Set 16, 2025
Calcio Sport

Il presidente FIGC Gravina: “Pazienza e costanza, l’Italia può qualificarsi al Mondiale”

Set 15, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

La tortonese ASTM costruirà un tratto della nuova metro di New York, progetto da 1.9 miliardi $

Set 16, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Como-Genoa 1-1, Ekuban risponde a Paz

Set 16, 2025
Calcio Sport

Serie A: reti inviolate in Verona-Cremonese

Set 16, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 16 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 15, 2025 Raimondo Bovone