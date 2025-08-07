Il governatore abruzzese Marsilio: “Vincente la scelta di portare il Napoli a Castel di Sangro”

CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – “Si tratta di numeri inconfutabili che confermano una volta di più come questa lungimirante politica di investimento sul turismo e sul turismo legato allo sport e agli eventi sportivi generi un circuito economico enorme e io spero che anche altri territori riescano ad elevare la qualità della loro ricettività turistica e dei loro impianti sportivi per poter essere altrettanto competitivi e accoglienti rispetto a queste sfide. La scelta di accogliere il ritiro del Napoli Calcio nel 2020 si è dimostrata una scelta più che vincente”. Lo ha detto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio.

tvi/mca2