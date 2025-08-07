Zootecnia: convegno CIA sulle nuove prospettive del comparto bovino

Si è tenuto presso l’Azienda Agricola Marletto a Tonco il convegno “Comparto bovino: prospettive e opportunità”, organizzato da Cia Alessandria-Asti. L’incontro ha fatto il punto sul settore zootecnico, con particolare riferimento al comparto bovino, evidenziando sfide e opportunità cruciali per il futuro; a relazionare sono stati professionisti ed esperti, le conclusioni sono state a cura di Gianmichele Passarini, vicepresidente nazionale Cia.

Dall’Organizzazione è emerso un forte messaggio: la zootecnia non è un problema, ma la soluzione per un’agricoltura sostenibile e un pilastro per il turismo locale. Nonostante alcuni attacchi al settore verificati negli anni e il crollo dei redditi agricoli, l’agricoltura e l’allevamento sono resistenti.

Il professor Carlo Angelo Sgoifo Rossi dell’Università di Milano ha presentato dati globali che mostrano una crescita esponenziale del consumo mondiale di carne bovina, con previsioni di 680 milioni di tonnellate entro il 2050. Ha sottolineato un importante ritorno alla valorizzazione della carne per il suo valore nutrizionale e il ruolo fondamentale dei bovini per il pianeta, smentendo le tesi sulla carne sintetica, la cui produzione sarà irrilevante.

È stata inoltre sottolineata l’importanza della comunicazione per contrastare la disinformazione e promuovere la vera circolarità dell’allevamento, un sistema che da sempre contribuisce alla salute del territorio e alla produzione di alimenti di alta qualità. Sono intervenuti al convegno anche il consigliere regionale Marco Protopapa, il sindaco di Tonco Cesare Fratini e i dirigenti Cia Daniela Ferrando, Amedeo Cerutti, Gabriele Carenini.

Il convegno si può rivedere dalla registrazione streaming sul canale YouTube Cia Alessandria-Asti, sul sito ciaal-at.it e sui social (Facebook, Instagram, Telegram, Linkedin).