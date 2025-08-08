Percorsi ITS Academy, la Regione finanzia la nuova offerta formativa con 24.9 milioni di euro 

Con una dotazione complessiva di 24,9 milioni di euro, forte di una percentuale dell’87% di occupati entro un anno dal termine dei corsi, il Piemonte si appresta ad attivare la nuova offerta formativa degli Its Academy: è previsto infatti dal 26 agosto fino al 25 settembre 2025 lo sportello per la presentazione da parte delle 7 Fondazioni ITS delle proposte progettuali, che daranno vita nel prossimo autunno ai nuovi corsi biennali post-diploma. Gli ITS garantiscono una formazione professionalizzante post diploma gratuita e costituiscono il canale non accademico di formazione terziaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche-tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Il bando è pubblicato sul sito web della Regione Piemonte alla pagina: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/percorsi-its-academy-20252026

LE PAROLE – Così Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione della Regione Piemonte: «Gli ITS rappresentano un’eccellenza formativa in cui la Regione Piemonte crede fortemente e su cui continua ad investire, perché danno una risposta concreta al fabbisogno di competenze delle imprese e offrono ai nostri giovani una prospettiva chiara: lavoro assicurato al termine del percorso».

Elena Chiorino

Scopri gli ITS con i prossimi Open days

ITSGreen Tech – its-greentech.it – 2 settembre 2025 , online, dalle 15.00 alle 16.00; – 20 settembre 2025 dalle 15.30 alle 17.00 presso la sede in via Morandi, 10 – Torino;

ITS Turismo – www.its-turismopiemonte.it – 3 settembre 2025 ore 15 Via Massena 20, Torino – 9 settembre 2025, ore 15 Via Monte Grappa 9, Bra (CN)

ITS Tam Gem (gioielli) – www.itstambiella.it – 12 settembre ore 15 2025 Via Carducci 4 Valenza (AL) – 4 ottobre 2025 ore 10.30 Via Carducci 4 Valenza (AL)

ITS Tam (tessile e moda) – www.itstambiella.it – 6 settembre 2025 ore 10.30, Lavoratori di Cerrione / Magnonevolo (via De Gasperi 26)

ITS Biotecnologie – https://www.its-biotecnologiepiemonte.it/ – 25 settembre 2025 , ore 16:00, Via Ribes,5 – Colleretto Giacosa

ITS Aerospazio – www.its-aerospaziopiemonte.it – 22 settembre 2025, ore 15.00 in via Braccini 17 (Torino) ITS Agroalimentare – www.agroalimentarepiemonte.it/open-day/ – 9 settembre 2025 ore 16.00 via Pianezza, 110 Torino

ITS Academy ICT Piemonte – www.its-ictpiemonte.it – 5 settembre 2025 ore 16 Via Jacopo Durandi 10, Torino – 12 settembre 2025 ore 16 Via Piumati 72, Bra (CN)