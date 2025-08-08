Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Percorsi ITS Academy, la Regione finanzia la nuova offerta formativa con 24.9 milioni di euro 

DiRaimondo Bovone

Ago 8, 2025 , , , , , ,
Un laboratorio Gem

Con una dotazione complessiva di 24,9 milioni di euro, forte di una percentuale dell’87% di occupati entro un anno dal termine dei corsi, il Piemonte si appresta ad attivare la nuova offerta formativa degli Its Academy: è previsto infatti dal 26 agosto fino al 25 settembre 2025 lo sportello per la presentazione da parte delle 7 Fondazioni ITS delle proposte progettuali, che daranno vita nel prossimo autunno ai nuovi corsi biennali post-diploma. Gli ITS garantiscono una formazione professionalizzante post diploma gratuita e costituiscono il canale non accademico di formazione terziaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche-tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Il bando è pubblicato sul sito web della Regione Piemonte alla pagina: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/percorsi-its-academy-20252026

LE PAROLE – Così Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione della Regione Piemonte: «Gli ITS rappresentano un’eccellenza formativa in cui la Regione Piemonte crede fortemente e su cui continua ad investire, perché danno una risposta concreta al fabbisogno di competenze delle imprese e offrono ai nostri giovani una prospettiva chiara: lavoro assicurato al termine del percorso».

Elena Chiorino

Scopri gli ITS con i prossimi Open days

ITSGreen Tech – its-greentech.it – 2 settembre 2025 , online, dalle 15.00 alle 16.00; – 20 settembre 2025 dalle 15.30 alle 17.00 presso la sede in via Morandi, 10 – Torino;
ITS Turismo – www.its-turismopiemonte.it – 3 settembre 2025 ore 15 Via Massena 20, Torino – 9 settembre 2025, ore 15 Via Monte Grappa 9, Bra (CN) 
ITS Tam Gem (gioielli) – www.itstambiella.it – 12 settembre ore 15 2025 Via Carducci 4 Valenza (AL) – 4 ottobre 2025 ore 10.30 Via Carducci 4 Valenza (AL)
ITS Tam (tessile e moda) – www.itstambiella.it – 6 settembre 2025 ore 10.30, Lavoratori di Cerrione / Magnonevolo (via De Gasperi 26)
ITS Biotecnologie – https://www.its-biotecnologiepiemonte.it/ – 25 settembre 2025 , ore 16:00, Via Ribes,5 – Colleretto Giacosa
ITS Aerospazio www.its-aerospaziopiemonte.it – 22 settembre 2025, ore 15.00 in via Braccini 17 (Torino)  ITS Agroalimentare –  www.agroalimentarepiemonte.it/open-day/ – 9 settembre 2025 ore 16.00 via Pianezza, 110 Torino 
ITS Academy ICT Piemonte – www.its-ictpiemonte.it  – 5 settembre 2025 ore 16 Via Jacopo Durandi 10, Torino – 12 settembre 2025 ore 16 Via Piumati 72, Bra (CN)                   

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Ago 8, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 8 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Nordio: “Le decisioni ministeriali sono solo mie”

Ago 7, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Percorsi ITS Academy, la Regione finanzia la nuova offerta formativa con 24.9 milioni di euro 

Ago 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Ago 8, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Regionali Toscana, Giani “Accolgo mia candidatura con responsabilità”

Ago 8, 2025
TOP NEWS

Trump “Non è necessario che Putin incontri prima Zelensky”

Ago 8, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x