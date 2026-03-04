TOP NEWS

Cina, massimo organo consultivo politico apre sessione annuale

Di

Mar 4, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), il massimo organo consultivo politico della Cina, ha aperto oggi la sessione annuale a Pechino.

Il presidente cinese Xi Jinping, insieme ad altri leader, ha partecipato alla riunione di apertura della quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della CPPCC presso la Grande Sala del Popolo.

L’agenda della sessione è stata esaminata e approvata durante la riunione.

Wang Huning, presidente del Comitato nazionale della CPPCC, ha presentato un rapporto di lavoro a nome del Comitato permanente del Comitato nazionale della CPPCC.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Meloni “Roma diventi hub europeo per investimenti in Africa”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Cina, Anhui ospita la tradizionale parata di lanterne a forma di pesce

Mar 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, Tajani: “Non ci sono italiani coinvolti, seguiamo la situazione”

Mar 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, massimo organo consultivo politico apre sessione annuale

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Meloni “Roma diventi hub europeo per investimenti in Africa”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Cina, Anhui ospita la tradizionale parata di lanterne a forma di pesce

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Salvini “Quanti fronti aperti prima che saltino bilanci di famiglie e aziende?”

Mar 4, 2026