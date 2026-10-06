Malagò: “Vittoria del buon senso, 14 dicembre prima data fattibile per elezioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Se adesso sono tranquillo? Sì, in questo senso forse ci sono stati anche dei ragionamenti di buon senso, perché solo di buon senso stiamo parlando. Penso sia una vittoria del buon senso”. Lo ha dichiarato il neo commissario della Figc Giovanni Malagò dopo la decisione di Giunta e Consiglio Coni. “Mi sento più responsabilizzato. Elezioni? Il primo giorno utile sarebbe il 7 dicembre, ma pare che potrebbe essere un ponte, i calciatori sarebbero disponibili il lunedì, quindi la prima data fattibile per andare ad elezioni senza perdere tempo è il 14 dicembre”.mec/gm/gtr

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