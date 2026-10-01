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FIGC, Malagò: “Tranquillo sul commissariamento, sono volontario e sono stato eletto”

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Ott 1, 2026
FIRENZE (ITALPRESS) – “Io sono molto tranquillo. Sbaglierò, non lo so, non credo, perché io approccio a questa materia con qualcosa di cui forse ci si dimentica: primo lo faccio da volontario, secondo perché sono stato eletto e ho avuto il consenso dei voti. Terzo non è che ho deciso io di scendere in campo per vedere cosa riuscivo a combinare, no, sono stato chiamato dagli altri. Con questi presupposti perché non dovrei essere sereno?”. Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine dell’assemblea di Lega Pro a Firenze e in merito al rischio commissariamento della Federcalcio.
xb8/gm/azn

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