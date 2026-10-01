IN EVIDENZA

Euro2032, Malagò “L’Uefa ci guarda, ad oggi solo uno stadio pronto”

Di

Ott 1, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “La Uefa ci sta guardando con molta attenzione perché c’è massimo rispetto per l’Italia, massimo rispetto per il vicepresidente vicario della Uefa Gravina e per la sua storia, credo anche per la mia persona, però come molti media hanno riportato, a oggi c’è un solo stadio che sarebbe pronto a ospitare gli Europei 2032, mentre la Turchia ne ha ben più di 5”. Lo ha detto il presidente della Figc. Giovanni Malagò, a margine dell’assemblea di Lega Pro in corso a Firenze parlando del dossier presentato dalla Figc relativo agli stadi candidati a ospitare Euro2032.
xb8/gm/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Malagò “Contro la Francia mi aspetto di fare una bella figura”

Ott 1, 2026
IN EVIDENZA

Razza “Con Piano Mattei Italia ha indicato la strada per cooperazione Ue-Africa”

Ott 1, 2026
IN EVIDENZA

Malagò “Tranquillo sul commissariamento, sono volontario e sono stato eletto”

Ott 1, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Malagò “Contro la Francia mi aspetto di fare una bella figura”

Ott 1, 2026
IN EVIDENZA

Razza “Con Piano Mattei Italia ha indicato la strada per cooperazione Ue-Africa”

Ott 1, 2026
IN EVIDENZA

Euro2032, Malagò “L’Uefa ci guarda, ad oggi solo uno stadio pronto”

Ott 1, 2026
IN EVIDENZA

Malagò “Tranquillo sul commissariamento, sono volontario e sono stato eletto”

Ott 1, 2026