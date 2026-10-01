Campania, Sangiuliano consegna a Fico l’acqua del Fiume Sarno: “Bomba ecologica”

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Capo dell’Opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal capogruppo dei conservatori, Sebastiano Odierna, si è recato questa mattina a prelevare un campione di acqua del fiume Sarno da “regalare” al presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico. Sul tema fiume Sarno è stato convocato un consiglio regionale monotematico a seguito di una raccolta firme dell’Opposizione a norma dello Statuto. “La Regione Campania è governata da 20 anni dal centrosinistra che non ha fatto nulla per questa bomba ecologica. Fico governa da qualche mese, ma i suoi sodali stanno lì da decenni e hanno anche avuto risorse ingenti che, evidentemente, sono state sperperate”, dichiara Sangiuliano.

pc/azn

(Fonte video: Gennaro Sangiuliano)

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