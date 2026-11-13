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Perù: 1 milione di persone a messa del Papa a Chiclayo

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Nov 13, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Che gioia tornare a Chiclayo! E’ una benedizione per me essere di nuovo con voi”. Lo ha detto Papa Leone XIV alla messa alle Pampas de Pimentel, in Perù.
Un milione di persone, secondo gli organizzatori, ha partecipato alla celebrazione presso la città dove Prevost fu vescovo dal 2015 al 2023. Durante la messa, a causa dell’intenso caldo, circa 32 gradi, sono stati registrati diversi svenimenti e problemi di salute tra i fedeli.
“Fate traboccare di Vangelo i nostri villaggi, paesi e città”, ha sottolineato il Pontefice rivolgendosi ai presenti.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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