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Tennis: Cobolli nel girone con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe alle ATP Finals

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Nov 12, 2026

TORINO (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe: saranno loro gli avversari di Flavio Cobolli nel gruppo Lendl alle Atp Finals in programma all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Nel gruppo McEnroe sono stati invece sorteggiati Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. “Questa è la sua festa, un obiettivo che vale una carriera – l’incoraggiamento per Cobolli da parte di Angelo Binaghi, presidente Fitp – Ha anche la fortuna di poterlo disputare in casa e secondo me, fisico permettendo, è anche molto adatto per una manifestazione del genere perchè è un grande lottatore, esprime e trasmette una grande passione, quindi riesce più di tanti altri a essere coinvolgente per il pubblico”.
Sorteggiati anche i gironi di doppio, intitolati a due leggende della specialità, i “Woodies”, gli australiani Mark Woodforde e Mark Woodbridge. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati inseriti nel “Gruppo Mark Woodforde” insieme a Christian Harrison/Neal Skupski, Marcel Granollers/Horacio Zeballos (finalisti nel 2023) e Kevin Krawietz/Tim Puetz (campioni nel 2024). Nel “Gruppo Todd Woodbridge” sono stati invece inseriti Harri Heliovaara/Henry Patten, Marcelo Arevalo/Mate Pavic, Theo Arribage/Albano Olivetti e Orlando Luz/Rafael Matos.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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