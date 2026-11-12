Formula Uno, Antonelli: “Ho ancora più fame di prima, ultimi GP per preparare il 2027”

SAN MARINO (ITALPRESS) – L’appetito, si sa, vien mangiando. Anche in pista. Sono giorni di relax e celebrazioni per Andrea Kimi Antonelli, che sta approfittando di questo piccolo stacco in vista del gran finale di stagione per godersi lo storico titolo iridato conquistato in Messico. Il 20enne pilota bolognese ha fatto tappa oggi a San Marino, per un altro bagno di folla là dove ormai da qualche anno vive assieme alla famiglia. “Se sentivo che questa poteva essere la stagione della consacrazione? Sinceramente no, a gennaio avevo provato la macchina una sola volta ma mi sentivo molto meglio a livello mentale, emotivo: attraversare i momenti difficili e superarli mi ha fatto crescere moltissimo. Ho affrontato l’anno con più consapevolezza di me stesso, ero più rilassato, sapevo quello che andavo ad affrontare”. E weekend dopo weekend, ha iniziato a capire che il suo grande sogno poteva essere realizzato. “In Cina è arrivata la prima pole e poi la prima vittoria, una delle più speciali perchè finalmente ero riuscito a vincere un Gp. E’ stato come rompere il ghiaccio, la vittoria mi ha dato quella confidenza in più per tornare in pista e fare ancora meglio, con più consapevolezza del mio potenziale”. E se Montecarlo, a livello di performance, “è stato il mio weekend migliore, il più completo, perchè non eravamo i favoriti ma siamo riusciti a ribaltare la macchina dopo un venerdì difficile e metterla in pole”, Monza ha rappresentato invece “una vittoria molto speciale: a livello di emozione come Shanghai, forse un pelino di più, soprattutto per come è arrivata perchè sapevo che sarei partito indietro e avevo messo in conto che avrei perso dei punti. Vincere il Gp di casa è stato bellissimo, è stata anche la chiusura del cerchio”, ricorda Antonelli che su quella pista ha esordito in F1 nel 2024, con tanto di incidente nelle libere e poi l’annuncio della Mercedes che lo ufficializzava come futuro sostituto di Hamilton. “A chi dedico la stagione? Alla mia famiglia, al mio team che mi ha dato questa grandissima opportunità e mi ha accompagnato in questo percorso aiutandomi a realizzare questo sogno, e a tutti i miei amici che mi aiutano ad affrontare tutti i weekend. Ma la dedico anche a me: è un momento bellissimo, un’emozione incredibile e per realizzarla ci sono stati tanti sacrifici”. E in attesa di rivedere l’amico Sinner (“Abbiamo questa giornata in kart da organizzare insieme ma se vuole farla col GT3 molto volentieri. Jannik con me è sempre molto carino, ci sentiamo, siamo sempre in contatto, è bello vedere supporto e stima da uno come lui. Magari a fine stagione riusciremo a fare una giornata insieme”), Antonelli si prepara al rush finale, con i Gp di Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi che manderanno in archivio il 2026. “Sarà importantissimo andare in pista e cercare di vincere. I valori in campo sono cambiati rispetto all’inizio, da metà stagione in poi Red Bull, McLaren e anche le Ferrari si sono avvicinati tantissimo e noi non siamo più dominanti. Le prestazioni sono molto vicine, per noi sarà importante lavorare su questo nuovo pacchetto perchè ci sono tante cose da capire. Faremo tante prove in questi tre Gp per capire di più la macchina e capire quale direzione prendere”. Anche perchè la concorrenza non sta a guardare e Kimi non vede l’ora. “Sarebbe bellissimo avere un campionato dove te la giochi con più piloti, con più team, già questo finale di stagione potrebbe darci un’idea di quello che può essere il prossimo anno”. Ma ai rivali Antonelli manda un messaggio forte e chiaro: “Nonostante la vittoria del campionato, ho ancora più fame di prima. Vincere è una sensazione bellissima, una delle cose più belle che ti possono accadere e vuoi rivivere quel momento sempre di più. Queste ultime gare saranno una sorta di preparazione per il 2027, l’obiettivo è finire bene questa stagione, magari con qualche altra vittoria, e ripartire molto forte cercando di replicarsi. Questo è solo l’inizio, la macchina è andata molto forte e spero il prossimo anno sia altrettanto competitiva. Io cercherò di arrivarci ancora più forte. La fame c’è, il fuoco dentro c’è”. Verstappen e soci sono avvisati.

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