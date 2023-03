L’Alessandria Volley continua la marcia: batte anche Venaria 3-0 e resta da sola in testa alla classifica

Ancora una vittoria, ancora un 3-0, ancora con tanto pubblico al seguito. Questi sono i risultati di una squadra, Alessandria Volley, che in stagione si è imposta 28 volte su 29 (unica sconfitta con Lilliput in casa, 3-2), ha già vinto la Coppa Piemonte e ha un rapporto set vinti/persi di 82-16. L’ultima vittima è stata il Venarìa Volley, superato al PalaCima 3-0 con questi parziali: 25-22, 25-19, 25-17.

La partita

L’Alessandria Volley non ha messo in campo la miglior partita stagionale, ma le ragazze di Ruscigni non hanno mai mollato la presa, portando a casa la vittoria con determinazione e risolutezza.

Alessandria Volley-Venarìa Volley 3-0 (25-22, 25-19, 25-17)

PRIMO SET – Partenza sprint delle ospiti, in testa fino al 14-12. Poi 6 punti consecutivi delle padrone di casa hanno girato la storia del match e dal 18-14 si è arrivati al 25-22 finale, 1-0.

SECONDO SET – Ospiti ancora avanti, sorprendendo le alessandrine, fino al 13-8. Ma la reazione di Soriani e compagne hanno regalato un parziale di 9-2 e quindi17-15. Da lì in poi alcuni cambi palla e un filotto alessandrino di 5 punti hanno segnato la fine della frazione 25-19, 2-0.

TERZO SET – La partenza a sorpresa di Venarìa non riesce più: Ferrari e compagne salgono in cattedra e per le venariesi di Jessica Canali è la resa. La frazione si conclude con le alessandrine segnano a referto un 25-17, 3-0 finale.

Classifica e prossima gara

Dopo 19 giornate il girone B dice così: Alessandria Volley 53; Lilliput 50; Verbania 46; Venaria e Ovada 34; Issa Novara 33; Vanchiglia Torino 29; Cigliano e Sommaborgo 23, Pavic Romagnano 22; Piossasco 21; Pianezza 15; Valenza 11; Igor Novara 2.

Derby per l’Alessandria Volley sabato 18 marzo (18.30), in trasferta a Valenza contro le orafe al Palasport di via San Giovanni 25.