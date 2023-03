Al via “Patchwork: in rete per i giovani”, progetto del Comune di Alessandria finanziato dalla Regione

Entra nella sua fase operativa il progetto “Patchwork: in rete per i giovani”, sostenuto grazie al Bando della Regione Piemonte dedicato ai finanziamenti ai Comuni per progetti che mirano a sostenere il benessere psicofisico dei giovani tra i 15 e i 29 anni, attraverso un approccio basato sulle risorse messe a disposizione dalla rete di partner e fornitori che collaborano su queste tematiche.

Il Comune di Alessandria, Assessorato alle Politiche Giovanili, è capofila di una rete che comprende numerosi e diversi partner e collaboratori, ovvero 7 Comuni, 13 cooperative e associazioni più le strutture di Psicologia dell’ASL e dell’Ospedale di Alessandria.

Attività e contributi

Vengono proposte lungo tutto il 2023 e sono gratuite. Gli unici eventuali oneri a carico dei partecipanti possono essere spese minime per le coperture assicurative. Patchwork si basa sull’importante collaborazione con le Strutture di Psicologia territoriali, che garantiscono efficacia e adeguatezza delle attività proposte. Inoltre, il Tutor di progetto di GAPP fornisce un sostegno psicologico personalizzato per ciascun utente, rappresentando così un valore aggiunto che permette a ogni partecipante di trovare le attività più adatte a bisogni e interessi.

La realizzazione del progetto comprende sia fondi regionali – Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare – che statali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Info

Servizio Giovani e Minori – Via Gagliaudo 2, Alessandria – lunedì/venerdì dalle 9 alle 13.

Telefono: 0131-515755

[email protected]

www.comune.alessandria.it

Instagram: serviziogiovanieminori

Informagiovani – Via Gagliaudo 2, Alessandria – lunedì/venerdì dalle 9 alle 13

numero verde: 800 116 667

whatsapp: 349-9399690

[email protected]

www.informagiovani.al.it

Facebook: Informagiovani Alessandria

Instagram: alessandriainformagiovani

GAPP – Gruppo Associato Psicoterapia Psicodinamica – Piazza Garibaldi, 21 – Alessandria

Telefono: 0131-325369

[email protected]

whatsapp Tutor: 348-0371821