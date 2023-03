Regione: maxi-emendamento al bilancio ’23-’25

L’annuncio

Il maxi-emendamento al disegno di legge sul Bilancio di previsione 2023-2025, che verrà presentato a breve, è stato annunciato settimana scorsa dall’assessore Andrea Tronzano: “La manovra ammonta a 150 milioni di euro. Nessun taglio rispetto all’anno precedente, né aumenti di tasse e gli assessori potranno godere sostanzialmente delle stese cifre. Ciò sarà possibile grazie a un incremento previsto delle entrate di oltre 123 milioni di euro, mentre dovremo fronteggiare una restituzione di circa 43 milioni allo Stato in riferimento a risparmi ottenuti con lo smart working, a quote del bollo auto di anni pregressi e a una quota di risorse restituite a compensazione per le ridotte entrate tributarie statali del periodo Covid”.

Il maxi-emendamento

L’assessore ha elencato le materie sulle quali si concentreranno le misure:

Aumento di 16 milioni , rispetto al Ddl iniziale, per cultura, turismo e commercio.

, rispetto al Ddl iniziale, Stanziati 2 milioni circa per i Comuni per l’ adeguamento dei piani regolatori e 1 milione in più alle Province .

circa per i Comuni per l’ e . S tanziamento straordinario di 3 milioni per i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.

per i Giochi Mondiali Invernali Contributo annuo non superiore a 1,7 milioni per l’ accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

annuo non superiore a per l’ della Cassa depositi e prestiti. Previsti 2,5 milioni in più sul fondo sociale per sostenere i canoni di locazione, nonché interventi per sostegno ai parchi, edilizia scolastica, protezione civile, disabilità e invecchiamento attivo.