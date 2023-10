La tripletta di Mancini trascina la Juventus Next Gen in Coppa Italia: 5-1 alla Pro Vercelli

La convocazione in prima squadra (Atalanta) e la prima gara da titolare con la Next Gen, dove finora aveva fatto solo qualche ‘comparsata’, hanno gasato il 2004 Tommaso Mancini che ha trascinato la baby-Juve in Coppa Italia con una tripletta, parte del 5-1 bianconero ottenuto ieri sera a Vercelli dopo il vantaggio iniziale dei bianchi.

A ben guardare questo risultato fa il paio con il 7-2 del precampionato, sempre a favore della Juventus.

La squadra di Brambilla passa dunque il turno e il prossimo impegno in Coppa Italia sarà in casa con la Torres il 7-8-9 novembre (data da definire) in una replica della bella sfida di domenica scorsa.

Le reti

PRO VERCELLI-JUVENTUS NEXT GEN 1-5: 9′ Gheza (P), 18′ Ntenda (J), 42′ Mancini (J), 47′ Nonge (J), 53′ e 65′ Mancini (J).