La baby-Juve torna al successo: il difensore Gil firma l’1-0 sul Pineto, Guerra sbaglia un rigore

“Dopo una sconfitta è importante tornare a fare punti. Oggi abbiamo addirittura vinto, quindi va benissimo!”. Queste le parole del tecnico Massimo Brambilla dopo che la sua Next Gen ha superato 1-0 il Pineto di Ivan Tisci, vera sorpresa del girone per classifica e gioco. Partita bellissima, con tante occasioni da gol che hanno esaltato i portieri, sporca, con polemiche in campo e svariati interventi FVS, e nervosa, con qualche battibecco e 2 espulsi dalla panchina ospite. A decidere la sfida il gol del lungo difensore spagnolo Gil Puche, su sviluppi da corner, con controllo e botta di sinistro sotto la traversa. Nella ripresa capitan Guerra, primo rigorista della squadra (il 2° è Puczka, che segnò all’andata dal dischetto) ha sprecato l’occasione del raddoppio, facendosi parare il penalty dal portiere Tonti, leader della squadra ospite. Questa occasione è stata l’unica in cui l’intervento FVS ha corretto la decisione del campo: era stato concesso il fallo in attacco a Owusu con l’ammonizione, ma dopo la ‘review’ fallo del portiere, rigore e via il giallo. Confermate invece le altre decisioni del campo, in occasione della quali sono stati espulsi il ds del Pineto Di Giuseppe e il giocatore Schirone, dopo l’uscita dal campo per sostituzione. Annullati 2 gol al Pineto, in entrambi i casi per fuorigioco: al 36′ del 1° tempo e al 49′ del 2° tempo.

JUVENTUS NEXT GEN-PINETO 1-0

GOL Gil (JNG) al 23’ p.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, F. Scaglia, Gil; Pagnucco, Faticanti, Owusu (dal 35’ s.t. Macca), Puczka; Guerra (dal 35’ s.t. Cerri), Anghelè (dal 22’ s.t. Gunduz); Deme (dal 45’ s.t. Mazur). PANCHINA: Mangiapoco, Fuscaldo, Mulazzi, Amaradio, Brugarello, Martinez, Turco, Okoro. All.: Brambilla 6,5

PINETO (3-4-2-1): Tonti; Gagliardi (dal 27’ s.t. Serbouti), Frare, Postiglione (dal 41’ s.t. Gianni); Schirone (dal 41’ s.t. Marrancone), Lombardi, Germinario, Borsoi (dal 27’ s.t. Ienco); Pellegrino, D’Andrea; Vigliotti (dal 41’ s.t. Biggi). PANCHINA: Marone, Boccacci, Amadio, Viero, Nebuloso. All: Tisci 6,5

CLASSIFICA E CALENDARIO – Il Pineto resta al 4° posto con 36 punti, a -7 dal 3° posto dell’Ascoli, mentre la baby-Juve sale a quota 33, affiancando il Campobasso al 5° posto. Ora per la squadra abruzzese turno casalingo con l’Ascoli, per quella piemontese trasferta sarda con la Torres.

Il tecnico bianconero Massimo Brambilla