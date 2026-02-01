Attualità Alessandrina Calcio Sport

La baby-Juve torna al successo: il difensore Gil firma l’1-0 sul Pineto, Guerra sbaglia un rigore

DiRaimondo Bovone

Feb 1, 2026 , , , , , , , , , , ,
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

“Dopo una sconfitta è importante tornare a fare punti. Oggi abbiamo addirittura vinto, quindi va benissimo!”. Queste le parole del tecnico Massimo Brambilla dopo che la sua Next Gen ha superato 1-0 il Pineto di Ivan Tisci, vera sorpresa del girone per classifica e gioco. Partita bellissima, con tante occasioni da gol che hanno esaltato i portieri, sporca, con polemiche in campo e svariati interventi FVS, e nervosa, con qualche battibecco e 2 espulsi dalla panchina ospite. A decidere la sfida il gol del lungo difensore spagnolo Gil Puche, su sviluppi da corner, con controllo e botta di sinistro sotto la traversa. Nella ripresa capitan Guerra, primo rigorista della squadra (il 2° è Puczka, che segnò all’andata dal dischetto) ha sprecato l’occasione del raddoppio, facendosi parare il penalty dal portiere Tonti, leader della squadra ospite. Questa occasione è stata l’unica in cui l’intervento FVS ha corretto la decisione del campo: era stato concesso il fallo in attacco a Owusu con l’ammonizione, ma dopo la ‘review’ fallo del portiere, rigore e via il giallo. Confermate invece le altre decisioni del campo, in occasione della quali sono stati espulsi il ds del Pineto Di Giuseppe e il giocatore Schirone, dopo l’uscita dal campo per sostituzione. Annullati 2 gol al Pineto, in entrambi i casi per fuorigioco: al 36′ del 1° tempo e al 49′ del 2° tempo.

JUVENTUS NEXT GEN-PINETO 1-0
GOL Gil (JNG) al 23’ p.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, F. Scaglia, Gil; Pagnucco, Faticanti, Owusu (dal 35’ s.t. Macca), Puczka; Guerra (dal 35’ s.t. Cerri), Anghelè (dal 22’ s.t. Gunduz); Deme (dal 45’ s.t. Mazur). PANCHINA: Mangiapoco, Fuscaldo, Mulazzi, Amaradio, Brugarello, Martinez, Turco, Okoro. All.: Brambilla 6,5
PINETO (3-4-2-1): Tonti; Gagliardi (dal 27’ s.t. Serbouti), Frare, Postiglione (dal 41’ s.t. Gianni); Schirone (dal 41’ s.t. Marrancone), Lombardi, Germinario, Borsoi (dal 27’ s.t. Ienco); Pellegrino, D’Andrea; Vigliotti (dal 41’ s.t. Biggi). PANCHINA: Marone, Boccacci, Amadio, Viero, Nebuloso. All: Tisci 6,5

CLASSIFICA E CALENDARIO – Il Pineto resta al 4° posto con 36 punti, a -7 dal 3° posto dell’Ascoli, mentre la baby-Juve sale a quota 33, affiancando il Campobasso al 5° posto. Ora per la squadra abruzzese turno casalingo con l’Ascoli, per quella piemontese trasferta sarda con la Torres.

Il tecnico bianconero Massimo Brambilla

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: Torino-Lecce 1-0, decide Che Adams

Feb 1, 2026
Sport

Tennis, Australian Open: vince Alcaraz, battuto Djokovic in 4 sets

Feb 1, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Teatro Alessandrino: venerdì 13 febbraio alle ore 21 c’è Jerry Calà in “Non sono bello… piaccio”

Feb 1, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

La baby-Juve torna al successo: il difensore Gil firma l’1-0 sul Pineto, Guerra sbaglia un rigore

Feb 1, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Scontri di Torino, il governatore Cirio: “Attacco premeditato a una città e allo Stato”

Feb 1, 2026
Calcio Sport

Serie A: Torino-Lecce 1-0, decide Che Adams

Feb 1, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Scontri a Torino, il ministro Zangrillo: “Contro il poliziotto è stato tentato omicidio”

Feb 1, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x