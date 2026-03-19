Musica: dopo il podio a San Marino, per Kelly Joyce arriva il nuovo singolo “Oh la la”

Eleganza francese, anima soul e una carica pop dal respiro internazionale: “OH LA LA” è il nuovo singolo di Kelly Joyce, presentato sul palco del San Marino Song Contest 2026, dove l’artista ha conquistato il podio con una performance di grande impatto scenico e vocale.

Cantato in francese e inglese, “OH LA LA” unisce groove moderno, atmosfere raffinate e un ritornello immediato, pensato per entrare in testa fin dal primo ascolto e trovare spazio sia nei palinsesti radiofonici sia nelle playlist digitali. Il brano racconta il desiderio di vivere pienamente l’amore e la vita, trasformando la musica in un linguaggio universale fatto di resilienza, leggerezza e voglia di lasciarsi andare.

Conosciuta per il suo stile elegante e cosmopolita, Kelly Joyce torna con un singolo che valorizza la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica, già apprezzata dal pubblico europeo nel corso degli anni. “OH LA LA” conferma il percorso di un’artista capace di fondere sonorità contemporanee e gusto rétro, dando vita a una traccia sofisticata ma immediata, ideale tanto per la programmazione radiofonica quanto per contesti lounge e club.

“OH LA LA”, prodotto da Moonda e Piero Romitelli per Astralmusic, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica. Multilink: https://link.astralmusic.eu/kelly_joyce_oh_la_la

BIOGRAFIA – Kelly Joyce, questo il suo vero nome di battesimo, nasce a Parigi in una famiglia di artisti. Il padre, King Joe Bale, è compositore e cantante; la madre, la contessa Emmanuelle Vidal De Fonseca, è stata la fondatrice delle Chocolat’s, celebre gruppo internazionale degli anni ’70 noto per brani come Brasilia Carnaval. L’artista debutta nel 2001 con il singolo Vivre la Vie, prodotto da Universal Music e contenuto nell’album Kelly Joyce, pubblicato in tutto il mondo e capace di superare le 800.000 copie vendute. Nel corso della sua carriera si esibisce su palchi prestigiosi, tra cui quello del Città del Vaticano, e partecipa a numerosi festival nazionali e internazionali tra pop e jazz. Collabora inoltre con diversi artisti in varie lingue, tra cui Big Fish e la cantante azera Tunzale Agayeva, con cui duetta nel brano Bakımın Üzü Gülür (“Baku Smiles”), scelto come sigla di apertura dei Giochi Olimpici Europei di Baku 2015. Nel tempo coltiva anche un’altra grande passione: l’enogastronomia. Studia infatti come sommelier con Associazione Italiana Sommelier. Nel 2021, con Lungomare Srl e Universal Music Italia, pubblica il singolo pilota del Decanto Project, intitolato Male Male, in collaborazione con Fabrizio Bosso e con la partecipazione del sommelier AIS Gilles Coffi Degboe, ambasciatore dell’Albana di Romagna e del Negroamaro di Puglia, oltre che vice ambasciatore del Magliocco. Nel gennaio 2023 pubblica il singolo Brune, scritto con l’autore Alex Gasp e ancora con la collaborazione di Fabrizio Bosso, per l’etichetta Bravo Montecarlo. Nel 2024 partecipa a “Tale e Quale Show” su Rai1 concludendo sul Podio. A Luglio 2025 esce il suo nuovo singolo in collaborazione con MOLELLA dal titolo “C’est Moi C’est Toi”. Nel 2025 inizia anche la collaborazione con Papik pubblicando rivisitazioni di standard della cultura Jazz & Soul come C’Est Si Bon, Nouvelle Vague e Les Feuilles Mortes, uscita a Gennaio 2026. Attualmente l’artista sta preparando il nuovo tour “Kelly Joyce Show”, presentato in due diverse formazioni: Charleston Show, con band di otto elementi e Jazz Sextet, con 6 musicisti.

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