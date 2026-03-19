Attualità Cronaca Video

Roma: blitz nella filiera della droga, 4 arresti tra pusher e vedette

Di

Mar 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Blitz della Polizia di Stato tra i porticati di via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, a Roma: sorprese in flagranza due coppie, ciascuna composta da pusher e vedetta, accusate ora di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dalle attività di osservazione pianificate dagli investigatori è emersa una struttura funzionale e ripetitiva, costruita su una “filiera” a due. Le vedette, posizionate in punti nevralgici, monitoravano costantemente l’area circostante, pronte ad intercettare eventuali presenze “sospette” e a convogliare i clienti verso il pusher incaricato della vendita, a sua volta posizionato in penombra e con la droga a portata di mano per concludere la consegna in modo rapido e lontano da occhi indiscreti.

fsc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: dopo il podio a San Marino, per Kelly Joyce arriva il nuovo singolo “Oh la la”

Mar 19, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 19 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 18, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Cresce il fabbisogno elettrico nazionale

Mar 18, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Trump “Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar”

Mar 19, 2026
IN EVIDENZA

Rapine violente per strappare collane d’oro in centro, 4 arresti a Torino

Mar 19, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: blitz nella filiera della droga, 4 arresti tra pusher e vedette

Mar 19, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: dopo il podio a San Marino, per Kelly Joyce arriva il nuovo singolo “Oh la la”

Mar 19, 2026 Raimondo Bovone