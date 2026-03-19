Attualità Cronaca Video

Torino: rapine violente per strappare collane d’oro in centro, arrestati 4 egiziani

Di

Mar 19, 2026
TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha smantellato una banda criminale ritenuta responsabile di una serie di violente rapine che negli ultimi mesi avevano seminato il panico nelle zone della movida e del centro cittadino. L’operazione, condotta dalla Sezione “Falchi” della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, si è conclusa con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 4 giovani di nazionalità egiziana. Le indagini hanno permesso di ricostruire tre specifici episodi di aggressione avvenuti tra i giardini “Sambuy” e il Parco del Valentino. Il modus operandi del gruppo era sistematico e brutale: le vittime venivano circondate, minacciate con coltelli e accecate con spray urticante per facilitare lo strappo delle collane d’oro e impedire ogni reazione o inseguimento.pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Roma: blitz nella filiera della droga, 4 arresti tra pusher e vedette

Mar 19, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: dopo il podio a San Marino, per Kelly Joyce arriva il nuovo singolo “Oh la la”

Mar 19, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 19 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 18, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Trump “Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar”

Mar 19, 2026
Attualità Cronaca Video

Torino: rapine violente per strappare collane d’oro in centro, arrestati 4 egiziani

Mar 19, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: blitz nella filiera della droga, 4 arresti tra pusher e vedette

Mar 19, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: dopo il podio a San Marino, per Kelly Joyce arriva il nuovo singolo “Oh la la”

Mar 19, 2026 Raimondo Bovone