Serie C: la Next Gen cade dopo 8 risultati utili, vince 1-0 l’inarrestabile Arezzo

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Non ce l’ha fatta la squadra di Brambilla contro la fortissima capolista: gli amaranto di Bucchi ripetono il successo dell’andata, ancora con il minimo scarto, trovano la 4^ vittoria di fila del 2026 e volano verso l’agognata promozione in serie B. A questo punto il vantaggio dei toscani sul Ravenna resta +7 (42 vs 35) mentre la baby-Juve è dentro il gruppo playoff, al 7° posto con 30 punti.
Arezzo subito all’attacco, com’era prevedibile, e parata di Scaglia al 3′ su colpo di testa di Gilli. Al 20′ il gol decisivo: pasticcio difensivo degli juventini Gil e Pedro, Tavernelli è il più veloce a capire dov’è il pallone e infila la porta. Al 33′ reazione Juve: gran controllo e destro angolato di Anghelé, Venturi para in angolo. Al 35′ Scaglia dice ancora no a Chiosa, ad inizio ripresa l’Arezzo sfiora il raddoppio: il portiere Scaglia sbaglia il rinvìo, Pattarello tira, deviazione, palla a Ravasio che prende il palo, poi si fa parare il tap-in e il 3° tentativo è respinto sulla riga da Pedro. Da lì alla fine i padroni di casa provano ancora con Ravasio e Pattarello, ma Scaglia fa buona guardia, mentre la Juve non riesce più a tirare in porta.

AREZZO-JUVENTUS NEXT GEN 1-0
GOL: 20′ Tavernelli (A).
AREZZO (4-3-3): Venturi; Coppolaro, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico, Guccione, Ionita (dal 73′ Eku); Pattarello (dal 70′ Varela), Ravasio (dal 73′ Cianci), Tavernelli. A disp: Galli, Trombini, Arena, Cortesi, Diaz, Perrotta, Tito. All. Bucchi
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Pedro, F. Scaglia (dal 62′ Gunduz), Gil; Cudrig, (dal 54′ Savio) Faticanti, Owusu Mazur)(dal 72′, Puczka; Anghelé (dal 72′ Amaradio), Guerra; Okoro (dal 62′ Deme). A disp: Bruno, Fuscaldo, Brugarello, Pagnucco, Martinez, Perotti. All. Brambilla

