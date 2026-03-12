Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

L’Ospedale di Alessandria lancia ‘ECMObile-Impara a salvare una vita’: domani in piazza Libertà dalle 9 alle 17

Raimondo Bovone

Mar 12, 2026

Imparare cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte. È da questa consapevolezza che nasce ‘ECMObile – Imparare a salvare una vita’, giornata dedicata alla rianimazione e al primo soccorso in programma domani, venerdì 13 marzo, in piazza della Libertà ad Alessandria.

L’iniziativa, che si inserisce all’interno delle celebrazioni dei 30 anni di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Alessandria, è organizzata dallo stesso nosocomio insieme a Solidal per la Ricerca e al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), con il patrocinio di Azienda Zero, Regione Piemonte e Provincia di Alessandria e il contributo del Comune di Alessandria. Vede inoltre la partecipazione di Rai Isoradio come media partner grazie alla presenza di Gianmaurizio Foderaro, dirigente RAI e storica voce dell’emittente, da anni vicino agli ospedali alessandrini e impegnato anche nel coordinamento artistico dell’evento che seguirà alla sera al Teatro Alessandrino.

La mattinata, dalle 9 alle 13, sarà dedicata agli studenti delle scuole superiori che impareranno a conoscere “la macchina dell’emergenza”. Il personale del 118 di Alessandria guiderà dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (BLSD) e simulazioni di intervento in caso di arresto cardiaco.
Dalle 14 alle 17, ECMObile si dedicherà ai professionisti sanitari e agli universitari, con momenti di approfondimento sull’ECMO, tecnologia di supporto cardiorespiratorio avanzato utilizzata nei casi più gravi di insufficienza cardiaca e respiratoria, coordinati dal direttore di Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare AOU AL, Giulia Maj.

