La Juventus Next Gen vince 3-1 a Ferrara e inguaia la Spal: zona playoff a soli 2 punti, ferraresi terzultimi

Torna a vincere in trasferta la Juve Next Gen, a distanza di 40 giorni dal successo di Chiavari nel recupero con l’Entella (19 dicembre, 1-0). Grazie a questo successo, 5° risultato utile di fila, in classifica i bianconeri salgono a 27 punti, -2 dai playoff e +3 sui playout. Quasi in pari anche il rapporto gol fatti-subiti, che dice 26-28.

Nei guai invece la Spal, alla seconda sconfitta consecutiva e tristemente terzultima, nonostante i nomi dei giocatori presenti in rosa e del suo costo esorbitante. I ferraresi hanno 21 punti, -4 dalla salvezza diretta e +4 sull’ultimo posto: in questo momento farebbero lo spareggio contro il Sestri Levante.

Brambilla supplisce alla squalifica di Salifou mettendo un attaccante in più e la scelta paga: partenza a razzo dei bianconeri, in rete al 10′ con Guerra (8° centro) e al 21′ con Damiani (2° gol). Poi Rabbi al 28′ accorcia le distanze per i padroni di casa che sfiorano il pareggio in più occasioni. La girandola dei cambi non muta il tema tattico della gara, ma i bianconeri resistono e ogni tanto scappano in contropiede. Il sipario lo chiude al 94′ l’attaccante Cerri (4° gol), firmando il 3-1.