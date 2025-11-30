La Juventus Next Gen ritrova la vittoria: un gol di Puczka nel finale regala 3 punti contro il Perugia

Finisce bene il trittico umbro in una settimana per la baby-Juve: dopo lo 0-1 di Terni e l’1-1 di Gubbio, è arrivato l’1-0 sul Perugia, che ridà ossigeno alla classifica juventina, mortificata dall’esclusione del Rimini dal campionato e costata 3 punti. Ora la squadra di Brambilla è al 12° posto con 18 punti, praticamente agganciata alla zona playoff e con +6 sulla zona playout, dove a quota 12 troviamo lo stesso Perugia, alla prima sconfitta della gestione Tedesco (9 punti in 6 gare).

A decidere al 37′ st una bella azione Deme-Anghelé-Puczka, conclusa dal mancino austriaco con un velenoso diagonale rasoterra. Sono state 4 (2 per parte) le chiamate FVS delle panchine, ma tutte senza esito: sempre confermata la decisione del campo.

JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA 1-0

GOL: Puczka al 37’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Brugarello; Savio, Mazur, Faticanti, Puczka; Anghelè (dal 46’ s.t. Okoro), Cudrig 6 (dal 32’ s.t. Deme); Guerra 6 (dal 49’ s.t. Pagnucco). (Bruno, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Amaradio, Bassino, Vacca, Crapisto, Van Aaerle, Martinez, Perotti). All. Brambilla

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Dell’Orco (dal 43’ s.t. Giardino); Tumbarello (dal 43’ s.t. Ogunseye), Bartolomei (dal 22’s.t. Broh), Megelaitis (dal 14’ s.t. Torrasi); Manzari; Montevago, Bacchin (dal 14’ s.t. Matos). (Moro, Vinti, Giunti, Terrnava, Tozzuolo, Giraudo). All. Tedesco

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)