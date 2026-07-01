Calcio Sport Video

Mondiali di calcio: dopo il 3-0 alla Svezia, i tifosi si esaltano: “Vinceremo il trofeo”

Di

Lug 1, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tifosi in festa, entusiasti, fiduciosi sulle potenzialità della Francia dopo la vittoria dei Bleus sulla Svezia ai sedicesimi del Mondiale. “Vengo dall’Ecuador, ma la Francia sarà campione del mondo”, afferma un tifoso all’esterno del Meadowlands Stadium, dove è andato in scena lo show di Kylian Mbappè (autore di una doppietta) e di Bradley Barcola, autore del gol del momentaneo 2-0. “Vinceremo, siamo troppo forti e abbiamo un gioco magnifico. Siamo davvero una squadra di artisti, quindi arriveremo fino in fondo se non ci saranno problemi”, aggiunge un altro tifoso che dribbla la domanda sul paragone tra Mbappè e Pelè limitandosi a distribuire i meriti a tutto il reparto offensivo: “Non abbiamo solo Mbappé, abbiamo molti buoni giocatori, quindi possiamo arrivare fino in fondo con questo attacco”.
xo9/xr5/gm/azn
(Video e interviste di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Mondiali di calcio: doppietta Kane e rimonta sul Congo, Inghilterra agli ottavi

Lug 1, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: sparatoria con 3 minorenni feriti, 5 fermi

Lug 1, 2026
IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Il governatore Schifani: “In Sicilia potenziato il parco ambulanze, non ci fermeremo”

Lug 1, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Da Paniate 3 seggiolini-auto per l’Infantile: una donazione per viaggiare sicuri

Lug 2, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 2 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 1, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Mondiali di calcio: doppietta Kane e rimonta sul Congo, Inghilterra agli ottavi

Lug 1, 2026
Attualità IN EVIDENZA Mondo

Webuild: operativo l’impianto di trattamento acque Zuluf in Arabia Saudita

Lug 1, 2026