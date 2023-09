La baby-Juve vince e risale in classifica, Recanatese battuta 2-0. Prima gara senza prendere gol

Questa Juventus Next Gen migliora di partita in partita. Nel recupero della 2^ giornata ha vinto di nuovo, seconda volta di fila, e ha mosso la classifica attestandosi a metà. La modifica tattica presentata da Brambilla ad Ancona (il trequartista dietro 2 punte) e riproposta oggi, ha dato frutto: 2-0 all’ostica Recanatese senza prendere gol (prima volta in stagione).

Ha segnato presto la Juve, poi ha subìto un po’ il ritorno dei marchigiani, fermati dall’ottimo portiere Daffara su 3 angoli consecutivi. Lì sarebbe potuta cambiare la partita e invece è cresciuta la Juve che, nella ripresa, ha preso una traversa con Salifou e poi raddoppiato, rischiando qualcosa solo sulle iniziative di Sbaffo.

Le reti

4′ pt – Bella azione palla-a-terra dei bianconeri, palla da Salifou a Yildiz, inbucata per Cerri in area, controllo e sinistro nel’angolo: 1-0.

Per lui 3° gol in campionato.

– Bella azione palla-a-terra dei bianconeri, palla da Salifou a Yildiz, inbucata per in area, controllo e sinistro nel’angolo: 18′ st – Angolo Juve, palla a Guerra che, dalla riga di fondo fa tutto da solo: dribbling, sterzata e mancino in rete, 2-0 .

Per lui 2° gol in campionato.

La classifica

Juventus Next Gen che sale a 6 punti e si prende l’11° posto, Recanatese che resta ferma a quota 4, con il 15° posto. Nel prossimo turno, domenica 1° ottobre, la Juve ospiterà la capolista Torres (15 punti, tutte vinte) mentre la Recanatese se la vedrà in casa con la Spal.