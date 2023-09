Dramma alla ‘Michel’: un uomo ammazza la suocera e si suicida, dopo aver ucciso moglie e figlio

Chissà che succede alla mente umana in certi momenti. Questa mattina un uomo di Alessandria, l’ing. Martino Benzi (67) ha ucciso a coltellate la suocera Carla Schiffo (78) nel giardino della Casa di Riposo “Teresa Michel” di piazza Divina Provvidenza, togliendosi la vita subito dopo con la stessa arma, un coltello da cucina portato da casa.

Secondo le indagini ancora in corso pare che, prima della visita alla suocera, l’uomo abbia accoltellato a morte, nell’abitazione di via Lombroso, la moglie Monica Berta (65) e il figlio Matteo Benzi (17). Non si conoscono le ragioni del folle gesto che, in poche ore, ha cancellato una famiglia intera. Le suore della struttura, con una nota ufficiale, hanno espresso profondo cordoglio per l’accaduto.