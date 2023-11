Juventus Next Gen fuori dalla Coppa Italia: la Lucchese vince 3-2 ai supplementari e va ai quarti

La Juventus Next Gen esce malamente dalla Coppa Italia serie C, ribaltata dalla Lucchese nei supplementari. Emozioni tutte nel finale di gara e nell’overtime: vantaggio toscano all’85′ di Rizzo Pinna con un gran diagonale di destro, pareggio piemontese al 90′ su rigore con Palumbo dopo il fallo su Anghelè.

Nei supplementari 4 cambi per il tecnico di casa Gorgone, ma dopo il terzo errore davanti alla porta di Anghelé, al 104′ passa la Juve: Valdesi pesca Guerra in verticale e l’attaccante fulmina il portiere con un rasoterra, 1-2.

I ragazzi di Brambilla calano un po’ e negli ultimi minuti subiscono la rimonta: al 114′ pareggia Magnaghi di testa, 2-2, poi al 116′ il portiere Scaglia è bravo a respingere due conclusioni degli attaccanti avversari.

I baby bianconeri vogliono la vittoria e si catapultano in avanti ma al 119′, in contropiede, la Lucchese trova il gol vittoria con Russo, 3-2.