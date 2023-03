La disperazione del Mantova ha avuto la meglio sulla voglia di riscatto della Juventus Next Gen: il vantaggio del velocissimo e imprendibile Sekulov al 45′ è sfumato a poco dalla fine (84′) grazie ad una rete dell’ex-Alessandria Bocalon. Per il macedone è stato il 5° gol in stagione, per il veneto l’11°.

Eppure i bianconeri, grazie alla sosta delle nazionali, hanno potuto schierare due elementi importanti, stabilmente in prima squadra, come Barrenechea e Soulé, anche se c’era qualche assenza di troppo in difesa. Ma c’è poco da fare: le motivazioni dei virgiliani, che si devono salvare, erano più grandi e hanno permesso loro di strappare un punticino ai torinesi, a volte belli e leziosi, a volte ingenui come nell’occasione del pareggio.

Classifica e prossimo turno

La Juventus Next Gen (8 nelle ultime 5) sale all’11° posto a 46 punti, appena fuori dalla zona playoff. Il Mantova (4 punti nelle ultime 5) è a quota 36, in 18^ posizione, dentro i playout, a -5 dalla salvezza diretta e a +6 sull’ultima posizione (retrocessione diretta).

Per la 35^ giornata, domenica 2 aprile, Juve NG che torna in casa (14.30) contro la capolista FeralpiSalò, e Mantova che viaggia sul terreno dell’Albinoleffe (14.30), diretto concorrente per la salvezza.