Nemmeno la presenza del presidente Di Masi, in tribuna dopo 10 mesi e mezzo, ha dato la scossa giusta all’Alessandria, che ha di nuovo pareggiato in casa, 1-1, rimanendo sempre invischiata nella zona playout. E meno male che il portiere Liverani ha parato l’impossibile (anche un rigore) tenendo a galla i grigi nel primo tempo.

Era una gara da vincere e i grigi di Lauro (4-4-2) sono partiti forte, con un pressing altissimo che ha messo in difficoltà gli ospiti (4-3-3). Al 9′ il vantaggio: gol meraviglioso di Lamesta che ne ha dribblati 2 in un colpo e ha scaricato il sinistro sotto la traversa. Così belli in C si vedono raramente. Poi il buio. Squadra arretrata di 40 metri, attanagliata dalla paura, a subire il giro-palla del Fiorenzuola che ha prodotto parecchio, fermato dal portiere Liverani (tre volte su Giani dal 14′ al 20′).

Al 23′ l’1-1: gran sinistro diagonale di Bontempi, deviazione di Checchi in scivolata e palla dentro, ma tocco non determinante quindi gol del giocatore ospite. Poi ancora Giani in evidenza (colpo di testa alto), senza che Nunzella capisse come marcarlo. Finalmente un contropiede mandrogno al 33′ con sinistro di Martignago parato in due tempi da Battaiola.

Al 35′ l’episodio determinante: fallo di mano di Baldi su cross di Sereni, rigore. Sul dischetto Fiorini al 36′, destro angolato non fortissimo, grande parata a due mani di Liverani in angolo. In quel momento l’Alessandria poteva crollare. Poi più niente. Ripresa a ritmo molto più basso, senza tiri in porta, con i grigi incapaci di approfittare del calo fisico degli avversari.

Classifica e prossimo turno

Alessandria (6 punti nelle ultime 5) al 17° posto con 32 punti, in piena zona spareggi; Fiorenzuola (1 punto nelle ultime 5) muove la classifica dopo 4 sconfitte e sale a 39 punti, quasi salvo.

La 35^ giornata si giocherà sabato 1° aprile: Alessandria ospite dell’Olbia (ore 14), diretta rivale per la salvezza. Fiorenzuola in casa con la Torres (14.30), anch’essa in lotta per evitare i playout come l’Olbia.