I finanzieri hanno sequestrato migliaia di falsi certificati di autenticità degli articoli in vendita, il cui prezzo oscillava da 100 euro a qualche migliaio. Per lui è scattato anche il sequestro delle disponibilità finanziarie e patrimoniali per oltre 100.000 euro , emesso dall’Autorità Giudiziaria in relazione al profitto tratto dalla presunta attività illecita posta in essere da fine 2020 ad inizio 2022.

L’indagato , ferma la presunzione di innocenza, dovrà rispondere dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio.