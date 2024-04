“Il Microfono d’Italia”: ad Alessandria la prima tappa piemontese. Aperte le iscrizioni

Sabato 11 maggio, alle ore 21 , nei locali de La Casetta di Alessandria (via San Giovanni Bosco 63) prenderanno il via le selezioni del concorso nazionale “IL MICROFONO D’ITALIA” , evento ideato e organizzato da Samuel Accomo dell’agenzia alessandrina SAAS – Organizzazione Eventi – Management Artisti.

La serata partirà dalle 19.30 con l’apericena a 15 euro.

La selezione

Non si poteva che partire da Alessandria, sede dell’agenzia che promuove l’evento per la musica e la canzone, bella opportunità per interpreti che si pongono l’obiettivo di emergere. Il concorso interesserà tutto il territorio nazionale e si presenterà come un tour tra le più belle realtà della penisola, alla scoperta di nuovi talenti della musica italiana, sarà suddiviso in selezioni provinciali, finale regionale e finalissima nazionale.

Le iscrizioni

Sono aperte sia per la prima tappa piemontese, sia per le altre selezioni: chi vuole aderire, può farlo al numero whatsapp dedicato 388-6276934, dove si può richiedere anche il regolamento.

Tre le categorie: Junior, Emergenti e Campioni. Già previste selezioni in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Campania, Puglia e Sicilia.

Collaborerà Giorgio Mengato: il suo ruolo sarà di verifica su iscrizioni, testi delle canzoni e votazioni espresse dai giurati.