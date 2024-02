Prima sfida a Sassari: Juve Next Gen per continuare la striscia positiva, Torres per uscire dai guai

In campo oggi alle 16.15 allo stadio ’Vanni Sanna’ di Sassari.

Prima volta per la Juventus Next Gen a Sassari. Una sfida inedita fino all’anno scorso, giocata due volte ad Alessandria prima di Natale. Per i bianconeri piemontesi arriva in una momento positivo, dopo 7 risultati utili consecutivi (15 punti).

Per la Torres, invece, cade a cavallo di un periodo-no, con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Impensabili, dopo il dominio del girone di andata finito con una sola gara persa.

Squadre

TORRES – È al 2° posto con 50 punti (15 vinte, 5 pari, 4 perse, gol 35-24), a -9 dalla capolista Cesena . Arriva dall’0-1 casalingo col Sestri e ha perso 3 delle ultime 4. Il tecnico Alfonso Greco (54) utilizza il modulo 3-4-1-2 . Miglior marcatore Fischnaller (10).

(15 vinte, 5 pari, 4 perse, gol 35-24), . Arriva dall’0-1 casalingo col Sestri e ha perso 3 delle ultime 4. Il tecnico (54) utilizza il modulo . Miglior marcatore (10). JUVENTUS NEXT GEN – È 9^ con 30 punti (8 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 29-30), alla pari con Arezzo e Lucchese, ma davanti per differenza reti. Arriva dal 3-2 sull’Ancona, 7° risultato utile di fila. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-4-2-1. Miglior marcatore Guerra (9).

Precedenti

Sono 2, entrambi in questa stagione al ‘Moccagatta’. Nella gara di andata vinse la Torres 1-0 (74′ Liviero). In Coppa Italia vendetta Juve ai supplementari: 1-0 (96′ Comenencia).

Giudici di gara

Arbitro: Alessandro Silvestri (RM1)

Assistenti: Antonio Aletta (AV) – Daniele Sbardella (AV)

4° ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig Silvestri, al 1° anno in serie C, ha diretto 8 gare in categoria.