In campo oggi alle 16,15 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

Sull’orlo della zona playout, la baby-Juve e la Vis Pesaro sono pari quasi in tutto, alla vigilia della loro prima sfida. Stessi punti, stessa differenza reti, con un piccolo vantaggio dei marchigiani che hanno segnato un gol in più. Ma il percorso è diverso: i piemontesi hanno vinto e perso di più, gli avversari hanno collezionato pareggi. La squadra di Banchieri è in serie positiva da 4 turni, dopo il cambio di modulo, quella di Brambilla ha ritrovato la vittoria ma ha giocato martedì, quindi ha qualche giorno in meno di riposo. Ultima giornata di andata.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 16^ con 18 punti (5 vinte, 3 pari, 10 perse, gol 17-22), alla pari con la Vis anche per differenza reti, ma dietro per gol fatti. In campionato arriva dal successo 1-0 nel recupero con l’Entella. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2 . Squalificati Guerra, Hasa . Miglior marcatore Guerra (5).

VIS PESARO – È 15^ con 18 punti (3 vinte, 9 pari, 6 perse, gol 18-23) alla pari con la Juve anche per differenza reti, ma davanti per gol fatti. Arriva dal 2-2 col Sestri e da 4 risultati utili di fila. Il tecnico Simone Banchieri (49, squalificato) ha usato nelle ultime 4 gare il 4-3-2-1. Squalificato Rossetti. Miglior marcatore Sylla (5).

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Francesco D’Eusanio (Faenza)

Assistenti: Giuseppe Lipari (BS) – Gianluca Scardovi (Imola)

4° ufficiale: Angelo Davide Lotito (CR)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: VP-Modena 0-1 (Coppa Italia), JU23-Giana 0-1, VP-Grosseto 2-1. Il sig. D’Eusanio, al 3° anno in serie C, ha diretto 31 gare in categoria.