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Europei di nuoto: bronzo per il team acrobatico artistico dell’Italia

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Ago 5, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia chiude con una medaglia di bronzo gli Europei di nuoto artistico di Parigi. La squadra azzurra, composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, si prende il gradino più basso del podio nell’acrobatico a squadre, ultima prova del sincro della manifestazione in scena nella capitale francese.
L’oro è degli Atleti Neutrali “B” (244.8221 punti), mentre l’argento è della Spagna (242.2428 punti). Sono 219.2545 i punti dell’Italia, che chiude con sette medaglie i suoi Europei di nuoto artistico: 3 argenti e 4 bronzi tra Filippo Pelati – in solo (nel tecnico e nel libero) e in coppia con Lucrezia Ruggiero (nel tecnico e nel libero) – e le prove a squadre.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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