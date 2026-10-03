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MotoGP: in Giappone Marc Marquez vince la Sprint, 3° Martin e 6° Bezzecchi

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Ott 3, 2026

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince la Sprint del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in scena lungo il circuito di Motegi. Il pilota spagnolo su Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione comminata a Jorge Martin (Aprilia), retrocesso terzo, e a Enea Bastianini (Ktm Tech3), sceso al quarto posto. Marc Marquez riduce così a sette lunghezze il distacco dalla vetta della classifica iridata, occupata da Martin.
Quinta piazza per l’Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, in sesta piazza. Da segnalare l’incidente al primo giro con coinvolti Alex Marquez (errore per lui in frenata), Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio: tutti e tre non hanno potuto proseguire la gara.
Domani, alle 7 italiane, la gara lunga.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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