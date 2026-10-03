‘Settimane musicali’: domani a Rocca Grimalda si esibisce il Sator Duo, ore 17.30

Domani, domenica 4 ottobre alle ore 17.30, la rassegna farà tappa a Rocca Grimalda, presso Palazzo Borgatta, con il concerto ‘Bellezza italiana’. Protagonista sarà il SatorDuo, formato da Paolo Castellani (violino) e Francesco Di Giandomenico ( ), spesso acclamato per l’energia, l’intensità emotiva e il virtuosismo, definito uno dei duo più entusiasmanti dell’Italia di oggi che ha tenuto concerti e masterclass in Italia, Europa, Cina, Stati Uniti e Sud America, collaborando con prestigiose istituzioni internazionali. Numerosi compositori hanno inoltre dedicato al Duo opere successivamente registrate e pubblicate da importanti etichette ed edizioni musicali.

IL PROGRAMMA – Prevede l’esecuzione di musiche di Niccolò Paganini, Paolo Castellani e Astor Piazzolla. La Rassegna, inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Palazzo Borgatta ospita il comune di Rocca Grimalda