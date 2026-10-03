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‘Settimane musicali’: domani a Rocca Grimalda si esibisce il Sator Duo, ore 17.30

DiRaimondo Bovone

Ott 3, 2026 , , , ,
Il Sator Duo

Domani, domenica 4 ottobre alle ore 17.30, la rassegna farà tappa a Rocca Grimalda, presso Palazzo Borgatta, con il concerto ‘Bellezza italiana’. Protagonista sarà il SatorDuo, formato da Paolo Castellani (violino) e Francesco Di Giandomenico ( ), spesso acclamato per l’energia, l’intensità emotiva e il virtuosismo, definito uno dei duo più entusiasmanti dell’Italia di oggi che ha tenuto concerti e masterclass in Italia, Europa, Cina, Stati Uniti e Sud America, collaborando con prestigiose istituzioni internazionali. Numerosi compositori hanno inoltre dedicato al Duo opere successivamente registrate e pubblicate da importanti etichette ed edizioni musicali.
IL PROGRAMMA – Prevede l’esecuzione di musiche di Niccolò Paganini, Paolo Castellani e Astor Piazzolla. La Rassegna, inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Palazzo Borgatta ospita il comune di Rocca Grimalda

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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