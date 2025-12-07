Attualità Alessandrina Sport

Il gol di Amaradio evita la sconfitta a Guidonia, buon pareggio per la Juventus Next Gen

DiRaimondo Bovone

Dic 7, 2025 , , , ,
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

L’1-1 finale premia la continuità di entrambe le squadre: la baby-Juve trova il 4° risultato utile nelle ultime 5 gare gare giocate, per il Guidonia è addirittura l’8° nelle ultime 9. In classifica i romani consolidano il piazzamento playoff (4° posto a quota 25) mentre i torinesi salgono al 12° con 19 punti.
Guidonia dominante nel primo tempo: Bernardotto coglie l’incrocio dei pali al 4′, poi Mangiapoco (ancora il migliore dei suoi) dice no a Tascone al 7′ e al 44′. Nella ripresa Puczka prova a dare la sveglia ai bianconeri, ma passa il Guidonia: va via Spavone a sinistra, corss, Deme la alza e Tessiore fa 1-0 in rovesciata. Ci prova ancora Puczka su punizione, ma Stellato è vigile, così come Mangiapoco evita il raddoppio poco dopo. Il pari Juve arriva sempre dal mancino dell’austriaco: cross per Guerra, tocco in mezzo e tap-in di Amaradio nell’area piccola.

GUIDONIA-JUVENTUS NEXT GEN 1-1
GOL: Tessiore (G) al 51’, Amaradio (JNG) all’83’
GUIDONIA (3-5-2): Stellato; Mulé, Cristini, Esempio; Zappella (46′ Tessiore), Mastrantonio (65′ Sannipoli), Santoro, Tascone (85′ Franchini), Errico; Spavone (78′ Falleni), Bernardotto (46′ Bernardotto). (Calzone, Mazzi, Russo, Stefanelli, Toma, Vitturini). All. Ginestra
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Brugarello; Savio (63′ Okoro), Mazur (77′ Owusu), Faticanti, Puczka; Deme (63′ Amaradio), Anghelè (77′ Vacca); Guerra 6. (Bruno, Fuscaldo, Ngana, Bassino, Crapisto, Van Aaerle, Pagnucco, Bruno, Martinez, Perotti). All. Brambilla

Il tecnico Massimo Brambilla è al 4° anno

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria sconfitta a Villa Cortese, è la terza di fila

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Bonazzoli-Sanabria, la Cremonese batte il Lecce 2-0

Dic 7, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Parte oggi nel Monferrato ‘Oro, Incenso e Mirra’, decima mostra itinerante di presepi del territorio

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Il gol di Amaradio evita la sconfitta a Guidonia, buon pareggio per la Juventus Next Gen

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria sconfitta a Villa Cortese, è la terza di fila

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Bonazzoli-Sanabria, la Cremonese batte il Lecce 2-0

Dic 7, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Parte oggi nel Monferrato ‘Oro, Incenso e Mirra’, decima mostra itinerante di presepi del territorio

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x