Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria sconfitta a Villa Cortese, è la terza di fila

DiRaimondo Bovone

Dic 7, 2025 , , , , ,

E sono 3 consecutive, le sconfitte della squadra alessandrina, dopo le 6 vittorie iniziali. A Villa Cortese Acrobatica ha ceduto 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-23) e non è dunque bastata la buona prova delle ragazze di Bruno Napolitano, giocata punto su punto contro la terza forza del campionato. Ora le alessandrine (sempre senza Martina Balboni) occupano in classifica il  5° posto con 17 punti, dietro a Florens Pavia (25), Garlasco (23), Villa Cortese (22) e Mondovì (19), e davanti a Palau (15), Bellusco (14) e Cogne-Aosta (13). Sabato prossimo saranno proprio gli aostani ad ospitare Acrobatica nella terza trasferta consecutiva.
Questo il commento del presidente Andrea La Rosa dopo la gara milanese:Abbiamo dato tutto quello che abbiamo in questo momento. Stiamo faticando a ritrovare gli equilibri di squadra che abbiamo un po’ smarrito. Ci vuole fiducia e lavoro. Bisogna stare il più possibile sereni e positivi”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Il gol di Amaradio evita la sconfitta a Guidonia, buon pareggio per la Juventus Next Gen

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Bonazzoli-Sanabria, la Cremonese batte il Lecce 2-0

Dic 7, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Parte oggi nel Monferrato ‘Oro, Incenso e Mirra’, decima mostra itinerante di presepi del territorio

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Il gol di Amaradio evita la sconfitta a Guidonia, buon pareggio per la Juventus Next Gen

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria sconfitta a Villa Cortese, è la terza di fila

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Bonazzoli-Sanabria, la Cremonese batte il Lecce 2-0

Dic 7, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Parte oggi nel Monferrato ‘Oro, Incenso e Mirra’, decima mostra itinerante di presepi del territorio

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x