Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria sconfitta a Villa Cortese, è la terza di fila

E sono 3 consecutive, le sconfitte della squadra alessandrina, dopo le 6 vittorie iniziali. A Villa Cortese Acrobatica ha ceduto 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-23) e non è dunque bastata la buona prova delle ragazze di Bruno Napolitano, giocata punto su punto contro la terza forza del campionato. Ora le alessandrine (sempre senza Martina Balboni) occupano in classifica il 5° posto con 17 punti, dietro a Florens Pavia (25), Garlasco (23), Villa Cortese (22) e Mondovì (19), e davanti a Palau (15), Bellusco (14) e Cogne-Aosta (13). Sabato prossimo saranno proprio gli aostani ad ospitare Acrobatica nella terza trasferta consecutiva.

Questo il commento del presidente Andrea La Rosa dopo la gara milanese: “Abbiamo dato tutto quello che abbiamo in questo momento. Stiamo faticando a ritrovare gli equilibri di squadra che abbiamo un po’ smarrito. Ci vuole fiducia e lavoro. Bisogna stare il più possibile sereni e positivi”.

